Terribile lutto a Mercato San Severino, Francesca Pia Toriello muore a 12 anni

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Il Comune di Mercato San Severino è in lutto per la scomparsa prematura della giovane Francesca Pia Toriello, volata via a soli 12 anni. Il sindaco Antonio Somma ha dichiarato il lutto cittadino per oggi. L’annuncio è stato dato sui social, dove si stanno accumulando centinaia di messaggi di cordoglio e affetto alla famiglia della piccola.

«Ci sono perdite che lasciano un vuoto incolmabile e che colpiscono profondamente il cuore di un’intera comunità. Una di queste ha profondamente scosso i nostri cuori, ed è la prematura scomparsa della piccola Francesca Pia Toriello, venuta a mancare a soli 12 anni. Ho proclamato per oggi il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali, che si terranno alle ore 16:00 presso la Chiesa di Sant’Antonio. È un gesto di profondo rispetto, di vicinanza e di partecipazione al dolore immenso che ha colpito la famiglia della piccola. Un dolore che oggi appartiene a tutta la nostra comunità. Rivolgo, inoltre, un invito a tutti i cittadini, ai commercianti, alle associazioni e alle realtà sociali del nostro territorio affinché, durante la cerimonia funebre, possano unirsi in un momento di raccoglimento, sospendendo le proprie attività in segno di rispetto e partecipazione.

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Oggi Mercato S.Severino si stringerà idealmente in un unico, grande abbraccio attorno alla famiglia di Francesca Pia. Come Sindaco, ma prim’ancora come padre e come uomo, desidero esprimere la mia più sincera e commossa vicinanza ai suoi cari».