Frasi omofobe del titolare della Pizzeria Dal Presidente, l’avvocato: “Si scusa, non sa parlare bene l’italiano”

«Purtroppo Massimiliano non ha studiato e non è istruito, non riesce a esprimere un pensiero in italiano ed in modo corretto (ovviamente questo non giustifica ciò che ha scritto)». Sono le parole di Barbara Volatile, legale scelto da Massimiliano Di Caprio, il titolare della pizzeria ‘Dal Presidente’ di via Tribunali. I suoi post omofobi sui social pubblicati ieri hanno scatenato una bufera.

«Il Signor Di Caprio si scusa per quanto affermato nel post non era sua intenzione offendere nessuno – prosegue l’avvocato Volatile – Non è un cattivo ragazzo e non è omofobo. Nel quartiere è sempre disponibile per dare lavoro a tutti ma ha detto delle frasi infelici di cui è pentito».

Chi ha sentito Massimiliano Di Caprio l’ha percepito scosso e in lacrime, stessa visione di chi in queste ore così tese l’ha incontrato. L’avvocato Volatile fa sapere di voler organizzare un incontro tra il suo assistito e l’Arcigay di Napoli dove far porgere a Di Caprio le proprie scuse. L’avvocato ha anche contattato Potere al Popolo, che aveva diffuso sui social le frasi irricevibili di Di Caprio.

Le parole incriminate

Tra le altre cose Di Caprio aveva scritto come a suo dire i gay potrebbero addirittura «destabilizzare i bambini» e che «Gesù Cristo ha creato l’uomo e la donna» non volendo essere «lecchino dei gay». Tra le altre frasi anche «pervertiti infelici». A queste parole si erano aggiunte offese verso chi in privato su Istragram l’aveva criticato.

«Rispetto tutti i gay e le lesbiche del mondo, non sono omofobo» ha ribadito Di Caprio quest’oggi.