Scampato ai lager in Africa, muore ammazzato di botte nel Napoletano

Si è chiusa in maniera efferata la vita di Frederick Akwasi Adofo, 43enne ghanese vittima di una violenta aggressione a Pomigliano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo sarebbe stato pestato in strade da due giovani. Frederick avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di un cortile condominiale dove è stato soccorso ancora in vita. Il 43enne è spirato dopo essere stato trasferito al pronto soccorso di Nola.

“Frederick, durante il corso di italiano alla Catullo dove prese il diploma di terza media. Era il 2012. Uno dei nostri 50 fratelli richiedenti asilo parcheggiati all’hotel Valle Verde dopo aver attraversato il deserto, essere stato nel lager libico, attraversato il Mediterraneo e sballottato per circa due settimane in mare perché il governo non assegnava un porto di sbarco“, così è stato ricordato dall’Associazione politica culturale Città Aperta. Dunque il 43enne non è stato fermato dall’aspro deserto né dalla furia delle onde, purtroppo il fato gli ha riservato una terribile fine in Italia.

UNA FIACCOLATA PER FREDERICK

Giovedì ci sarà un corteo silenzioso in memoria di Frederick, infatti, la manifestazione partirà alle ore 20:30 dal supermercato di via Gramsci dove il 43enne era solito fermarsi per poi proseguire fino alla parrocchia. “Questo episodio segna la responsabilità civile di ciascuno. Ancora una volta siamo messi in discussione come cristiani, cittadini, famiglie – don Pasquale Giannino ha scritto il parroco in un post su Facebook – Chiediamo con insistenza una capillare attenzione per il nostro territorio, ciascuno si adoperi per una sensibilizzazione delle coscienze. Questo episodio segna la responsabilità civile di ciascuno e impone un cammino insieme“.

LE PAROLE DEL SINDACO DI POMIGLIANO