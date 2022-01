Lacrime di dolore ad Aversa e Frignano, Saverio morto a 17 anni dopo lo schianto in moto

Si chiamava Saverio Magliulo il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita stanotte dopo lo schianto in scooter contro un’auto. Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da accertare, è finito contro una vetture alla cui guida c’era un altro giovane neopatentato. I soccorsi sono stati tempestivi, ma neanche questi sono bastati a salvare la vita al 17enne. La salma, su cui è stata disposta l’autopsia, è stata trasferita all’ospedale di Giugliano. Sotto choc amici e parenti, che ricordano il giovane come una persona educata, sempre gentile e benvoluto da tutti. Poi, soprattutto, amante delle due ruote.

La notizie dell’incidente

Incidente mortale questa notte nella zona Variante di Aversa. Uno scooter, guidato da un ragazzo di 17 anni di Frignano, si è schiantato per causa ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, pare che il giovane si sia schiantato contro un’auto guidata da un altro ragazzo, quest’ultimo rimasto illeso.

Purtroppo, dopo i primi soccorsi, la vittima non ce l’ha fatta. Sul posto dove si è consumata la tragedia sono intervenuti i carabinieri del locale reparto territoriale, che indagano per ricostruire la dinamica dei fatti. A riportare la notizia è Edizione Caserta. Oltre alla vittima potrebbero esserci anche ulteriori feriti. La salma del giovane trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano per l’esame autoptico.