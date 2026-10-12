Fuga con schianto a Pianura, già fuori il fratello di Ramondino

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Due condanne soft con obbligo di dimora. Queste le condanne rimediate da Vincenzo Ramondino, fratello di Gennaro, e Mario Pinto, arrestati dopo una rocambolesca fuga tre giorni fa per le strade di Pianura. Il giudice monocratico, dopo aver convalidato arresto, ha emesso sentenza per Ramondino, difeso da Michele Petrone, a otto mesi mentre per Pinto, difeso da Nicola Pomponio, la pena inflitta è stata di cinque mesi. Per entrambi è scattata la pena dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nonostante la richiesta del pubblico ministero a un anno e due mesi. L’arresto di Ramondino, di Pinto e di un complice minorenne è avvenuto tre giorni fa quando, a bordo di una Renault Twingo, non si sono fermati all’alt di una volante del commissariato di Pianura. Ne è così nato un inseguimento durato diversi chilometri fino a quando l’auto dei fuggitivi non ha impattato contro una volante della polizia che arrivava in senso contrario. Nell auto gli agenti hanno trovato due scaldacollo. Due agenti sono rimasti feriti mentre i tre sono stati subito bloccati. Vincenzo Ramondino è il fratello di Genni, il giovane ucciso in un sottoscala a Pianura nell’agosto del 2024 da un amico minorenne. Un omicidio dettato da dissidi legati al mondo della droga. Il minore era infatti già sotto custodia cautelare per aver preso parte a un tentato omicidio – quello di Luca Battista – con il baby boss Massimiliano Santagata commesso in concorso con altri giovani, però tutti maggiorenni. Ramondino, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva intrecciato dei rapporti proprio con Santagata, a capo di una ‘paranza’ del quartiere Pianura della città.

Nelle settimane precedenti era già stato sottoposto a fermo un altro indagato maggiorenne, ritenuto gravemente indiziato dei reati di favoreggiamento, occultamento e distruzione del cadavere di Ramondino e delle autovetture utilizzate per la commissione dei delitti.