Furti e rapine, farmacie nel mirino dei malviventi: decine di colpi da Nord a Sud

E’ boom di rapine nelle farmacie. Da Nord a Sud nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale di raid nelle farmacie. L’ultimo raid è avvenuto nel fine settimana a Pieve Modolena in via Fratelli Cervi 59 (provincia di Reggio Emilia). Le immediate indagini scattate a seguito della rapina che era stata consumata all’orario di chiusura della farmacia di Massenzatico, nonché l’attento esame delle immagini di videosorveglianza da parte degli investigatori della Squadra Mobile hanno consentito di orientare da subito le indagini.

La perquisizione dell’appartamento ha consentito alla polizia di ritrovare indumenti del tutto analoghi a quelli indossati da uno dei due rapinatori e un coltello “da combattimento” e cioè con impugnatura a “pugno”.Sulla scorta degli indizi raccolti a suo carico, il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e portato alla Pulce: è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. In entrambi i casi, sia per quanto riguarda la rapina a Pieve Modolena che quella a Massenzatico, fondamentale è stata l’esistenza delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di identificare entrambi i rapinatori.

Secondo assalto in un mese alla farmacia di Cerro al Lambro

econda rapina in un mese ai danni della farmacia comunale di Cerro, che nel tardo pomeriggio di giovedì è finita nel mirino di un malvivente, il bottino della razzia ammonta a 300 euro. Il colpo è andato a segno attorno alle 18.45 quando, dopo aver messo piede nella farmacia in via Falcone, il rapinatore solitario ha raggiunto con passo veloce la zona delle casse dove, dopo aver estratto un coltello, ha intimato alle dottoresse di consegnare l’incasso di giornata. Tanto sorprese quanto spaventate, le farmacista non hanno ovviamente opposto alcun tipo di resistenza: dopo aver arraffato 300 euro in contanti, il malvivente ha lasciato la farmacia prima di scappare a piedi facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Rapina a Napoli, la banda del buco la svaligia storica farmacia di Chiaia: dalla botola sotto la cassa

Colpo della banda del buco nel cuore di Napoli, a pochi passi dalla Prefettura. La razzia è stata messa a segno la notte tra giovedì e venerdì nella farmacia Tedesca Ariston, in piazza Carolina dove i malviventi si sono introdotti sfruttando il sistema fognario e la presenza di locali sotterranei al di sotto dell’esercizio commerciale.

Martina Franca: rapina in farmacia

Un uomo armato è entrato nella farmacia. Ha intimato ad un’operatrice di consegnargli quanto contenuto in cassa. Pochissimi altri dettagli sulle fasi concitate della rapina accaduta dopo le sette di sera, con la successiva fuga dell’uomo in auto inseguita dalle forze dell’ordine. La scorsa settimana un’altra farmacia fu rapinata da un ladro, stessa dinamica di quella odierna.