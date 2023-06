Ruba un cappello al lido don Pablo, il video del furto pubblicato sui social

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio un bagnante ha rubato un cappello dal lido Don Pablo. Il titolare della struttura di Castel Volturno ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook: “Ieri abbiamo subito il furto di un cappello in uno dei due #shop al #donpablo! Fortunatamente le telecamere hanno ripreso tutto. Che dire…La vita non smette mai di sorprenderci Speriamo lo protegga bene dal sole”.

IL VIDEO DEL FURTO AL LIDO DON PABLO

Parcheggia sulla spiaggia a Mondragone e si mette a prendere il sole

Ieri la Polizia Locale di Mondragone ha pattugliato la zona Zona Lido conducendo un’attività di controllo per contrastare reati di polizia marittima e sorveglianza sul Lungomare Camillo Federico. Gli agenti guidati dal comandante David Bonuglia hanno controllato molte persone tra cui un uomo che aveva parcheggiato in spiaggia e stava prendendo il sole. Dunque i caschi bianchi lo hanno multato con un verbale amministrativo di 200 euro.

Balneabilità da Baia Domizia a Mondragone

Per quanto riguarda l’area costiera che va da Baia Domizia ad Ischitella, le acque risultano per la stragrande maggioranza balneabili, con classificazione blu – che sta per eccellente. In particolare, l’area di Baia Domizia si contraddistingue per la quasi totalità dell’eccellenza delle sue acque. Fatta eccezione per un unico brevissimo tratto, confinante con il Lazio e corrispondente alla foce del fiume Garigliano: qui è vietato fare il bagno. In quest’area, infatti, la classificazione del mare è rossa (scarsa), ma diventa subito verde (buona), per poi tornare blu (eccellente). Acque eccellenti anche a Mondragone. Qui, infatti, l’unico tratto non balneabile corrisponde alla foce del Torrente Savone.

Tratti balneabili Villaggio Coppola e Ischitella Lido

Stesso discorso vale per l’area di Castel Volturno: la zona costiera della pineta presenta la totale balneabilità. Eccezione fanno l’Oasi dei Variconi – che risulta essere area marino-protetta – e la darsena Coppola – zona portuale debolmente inquinata. Per quanto riguarda Ischitella Lido, l’area è caratterizzata da litorale sabbioso con presenza di manufatti lungo la spiaggia. Presenza di pineta verso l’interno ed a seguire discreta urbanizzazione. Dunque l’acqua di balneazione è debolmente influenzata dai Regi Lagni.