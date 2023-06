Kim andrà via da Napoli, ma non ha mai cancellato la scritta dal profilo Instagram

PUBBLICITÀ

Kim Min-Jae è sempre più lontano da Napoli. Nelle ultime ore è addirittura andata virale la notizia che il giocatore avesse cancellato la dicitura “giocatore dell’SSC Napoli” dalla sua bio di Instagram, indizio che sembrava spegnere definitivamente le speranze di chi voleva ancora urlare “Kim, Kim, Kim…” allo stadio anche la prossima stagione.

La smentita dell’indizio social

La notizia è però stata rapidamente smentita, in quanto Kim non ha mai avuto tale scritta nella propria biografia su Instagram. Ma in ogni caso, l’addio del coreano sembra essere imminente. La mossa aveva fatto storcere il naso a tanti tifosi napoletani, che hanno dato tutto il loro affetto al giocatore durante l’intera stagione e non si sarebbero aspettati tale comportamento. Il difensore però lascerà comunque molto probabilmente la squadra azzurra dopo solo una stagione, dopo essere stato acquistato dal Fenerbache per circa 20 milioni. Kim è stato una parte fondamentale per la vittoria dello scudetto del Napoli e ha dato tanto per la sua maglia. Insomma, breve ma intenso.

Il futuro di Kim

Come riportato da tutti i quotidiani internazionali, il Bayern pagherà la clausola rescissoria da 60 milioni presente sul cartellino di Kim Min-Jae. Su di lui c’era l’interesse di tanti big club, tra cui anche il Manchester United, che però probabilmente virerà su Disasi del Monaco. Possibile contratto fino al 2028, con ingaggio che si aggirerà attorno ai 7 milioni, ben diversi dai 2,5 attuali che percepisce all’ombra del Vesuvio. Il coreano farà coppia con l’ex juventino Matthijs de Ligt. C’è l’accordo con il giocatore, ma come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su Twitter, non è ancora stato versato o firmato nulla e tutto avverrà quando il difensore rientrerà dai suoi impegni con l’esercito sudcoreano.

Il sostituto: un nome in pole

Il neo allenatore del Napoli Rudi Garcia si trova quindi con un’importante pezzo della formazione titolare in meno, e sarà compito della società rimpiazzare Kim a dovere. Sul taccuino di De Laurentiis (in attesa di trovare un nuovo direttore sportivo dopo l’addio quasi certo di Cristiano giuntoli) c’è Kevin Danso, classe ’98 austriaco in forza al Lens. Ottima stagione con i giallorossi, che hanno centrato la qualificazione in Champions League e sfiorato il titolo per solo un punto. Il difensore si è distinto come uno dei migliori centrali del campionato ed è pronto a fare il salto in una big. In alternativa, data la concorrenza per Danso, si fanno i nomi di Jhon Lucumi del Bologna e Kiwior dell’Arsenal.