Genitori rimasti senza auto dopo il maltempo a Varcaturo: “Aiutateci a ricomprarla”

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Una richiesta di aiuto per ripartire dopo una giornata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. È l’appello che arriva da Diego, protagonista insieme alla moglie di una drammatica vicenda avvenuta l’8 ottobre in via Madonna del Pantano, a Varcaturo, dove la loro auto è rimasta intrappolata nell’acqua durante un violento allagamento.

La coppia stava raggiungendo la scuola per andare a prendere la propria bambina quando, nel giro di pochi minuti, la situazione è precipitata. L’acqua ha invaso la strada, l’auto si è spenta e il livello ha iniziato a salire rapidamente. Con gli sportelli bloccati, Diego e sua moglie sono stati costretti a fuggire dai finestrini, fortunatamente aperti, per mettersi in salvo.

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Una paura immensa, accompagnata dalla disperazione di vedere la propria auto sprofondare nell’acqua. Alcuni video diffusi sui social mostrano la moglie di Diego mentre abbandona il veicolo in lacrime.

Dietro quelle immagini, però, c’è una difficoltà concreta che rischia di pesare enormemente sulla vita quotidiana della famiglia. Quell’auto non era un semplice mezzo di trasporto: era l’unico veicolo a disposizione per raggiungere il posto di lavoro e accompagnare la bambina a scuola.

Da qui nasce l’appello alla solidarietà e l’idea di una raccolta fondi per aiutare Diego e la sua famiglia a superare questo momento difficile e a recuperare un mezzo indispensabile per tornare alla normalità.

Un gesto di vicinanza, anche piccolo, potrebbe fare la differenza per una famiglia che, oltre allo spavento vissuto, si trova ora a fare i conti con le conseguenze materiali di quanto accaduto.

L’obiettivo è trasformare la solidarietà in un aiuto concreto, affinché Diego, sua moglie e la loro bambina possano ripartire senza sentirsi soli.

Chiunque voglia contribuire potrà farlo attraverso una raccolta fondi. In momenti come questi, la vicinanza di una comunità può diventare una risorsa preziosa per aiutare chi si trova improvvisamente in difficoltà.

https://gofund.me/16437b23f