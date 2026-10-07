Getta il registratore di cassa con 3mila euro dentro, gli operatori ecologici glielo restituiscono

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Aveva conferito un vecchio registratore di cassa all’isola ecologica, ma all’interno aveva lasciato per errore anche il proprio portafoglio, con circa 3mila euro in contanti. La vicenda è avvenuta a Cava de’ Tirreni, presso il Centro di Raccolta di via Ugo Foscolo, gestito da Metellia Servizi.

Il portafoglio, contenente documenti personali e una consistente somma di denaro, è stato individuato lunedì mattina dagli operatori dell’impianto. Dopo il ritrovamento, il denaro e gli effetti personali sono stati riconsegnati al legittimo proprietario, che nel frattempo aveva lasciato la struttura senza rendersi conto dell’errore.

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Dalla società sottolineano il comportamento degli operatori, definendolo il risultato di un percorso di formazione basato su attenzione, rispetto per l’utenza e senso di responsabilità. Non si tratta, spiegano da Metellia, di un episodio isolato: in altre occasioni il personale, compresi gli addetti allo spazzamento delle aree di sosta, ha recuperato portafogli contenenti anche somme di denaro significative, provvedendo sempre alla loro restituzione.