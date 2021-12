GF Vip, il presunto amante di Delia è di Napoli: «Tua moglie è mia e lo sarà ancora»

Sembra una telenovela senza fine quella che è nata al GF Vip e vede protagonisti Alex Belli e Delia Duran. Da una parte lui, che in casa ha trovato la passione con Soleil, dall’altra lei che nel mentre esce e bacia un altro uomo. Il presunto ‘amante’ della moglie dell’attore si chiama Carlo Cuozzo e, su Instagram, guadagna follower giorno dopo giorno. Proprio sui social lo stesso Carlo si è rivolto ad Alex Belli, pubblicando storie e registrando chiamate con la moglie di quest’ultimo.

L’affronto ad Alex Belli dopo il GF Vip

“Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Ne parliamo domani Alex…Vi dimostrerò come tornerà da me. Io non gioco caro Belli. Lei è stata mia e sarà ancora mia“. Questo quanto scritto dall’uomo, che però non contento condivide una chiamata con la Duran.

“Eccomi – esordisce la donna – dicevo che lo lascerò in diretta. Dirò ad Alex che con Carlo Cuozzo era tutto vero. Parlerò ella relazione con Carlo e a lui bye bi**h. Dentro la casa lo lascio proprio in diretta, lo ribadisco. Mi sono stufata davvero“.

Le parole dell’ex fidanzata di Carlo Cuozzo, presunto ‘amante’ di Delia Duran

“Io e lui siamo stati insieme per diversi mesi. Sembrava fosse molto innamorato di me e mi ha confessato cose importanti. Poi un giorno ha avuto quella che ha chiamato ‘opportunità di lavoro per crescere e farsi conoscere dal pubblico’. Successivamente mi ha detto che non potevamo più stare insieme”.

“Ci siamo lasciati perché appunto lui avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli. – le parole confidate a Very Inutil People e riportate poi da Biccy – Ovviamente io non ho accettato la cosa e ci siamo lasciati, anche se lui continuava a ripetermi che era tutta finzione ed era solo una cosa lavorativa. Sabato scorso ci siamo lasciati e lui martedì stava già a Milano per scattare queste foto. Prima di tutto questo era anche andato a Rimini sempre per fare foto con altre persone, mentre a me diceva che voleva riprovarci e che era tutta finzione”.