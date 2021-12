Jenny uccisa nell’agguato a colpi di pistola, il presunto killer si è suicidato

Il presunto killer di Jenny si sarebbe suicidato dopo il femminicidio. Sebastiano Spampinato è stato trovato morto in un casolare abbandonato a Vaccarizzo, zona marinara alla periferia di Catania. Come riporta Il Giornale di Sicilia il 30enne era sospettato dell’omicidio di Giovanna Jenny Cantarero. La 27enne venne uccisa a colpi di pistola, nella tarda serata del 10 dicembre scorso, in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. L’ipotesi privilegiata è che Sebastiano si sia suicidato con un’arma da fuoco.

L’OMICIDIO DI JENNY

Sul posto sono presenti i carabinieri del Comando provinciale che indagano sull’omicidio.. Il 30enne era sposato ed era impiegato in un centro scommesse in un paese della provincia etnea: aveva frequentazioni in ambienti criminali. Invece Jenny era impiegata in un panificio-pasticceria e quella sera era uscita dal lavoro insieme a una collega. In quel momento è arrivato l’aggressore col volto coperto da un casco integrale: l’uomo le ha sparato da vicino. Non si sa ancora se l’arma con cui avrebbe sparato è la stessa con cui ha freddato la giovane.