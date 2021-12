Fabrizio Corona, che show a Napoli: balli con Mimmo Dany e stoccata a Ilary Blasi

Due pazzi scatenati sul palco del Peppy Night Fest, programma in onda su Canale 21 condotto da Peppe Iodice. Mimmo Dany e Fabrizio Corona hanno ballato e cantato facendo divertire il pubblico in sala al teatro Troisi ed i telespettatori. Corona è a Napoli da alcuni giorni. Sabato ha partecipato ad una serata al teatro Posillipo poi è andato in giro per locali e discoteche.

Fabrizio Corona a Napoli

Fabrizio Corona a bordo di un’autovettura, con lo stereo a palla, intonava le note di ‘Je so pazzo’, una famosissima canzone di Pino Daniele girando tra le vie di Napoli.

L’ex re dei Paparazzi

Fabrizio Corona nella sua ospitata in tv su Canale 21 ha detto di tutto. Peppe Iodice, il conduttore, ha esordito con un (profetico?) “mi farei litigare proprio con tutti“, ma l’ex re dei paparazzi non si è frenato: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io.

Le parole su Belen, ilary Blasi e Nina Moric

Durante il programma Fabrizio Corona ha risposto alle domande di Peppe Iodice, raccontando retroscena inediti sulle sue storie d’amore e il lavoro. “Con Belen Rodriguez? Sono in ottimi rapporti”. “Nina Moric è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio”. “Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. “Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen”. La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”.

Sul suo lavoro, Fabrizio Corona ammette che il mondo che c’è oggi non è più il suo: “Io non ero un fotografo, ero l’agente dei fotografi. I paparazzi non esistono più. Oggi, i giornali e Instagram non raccontano la verità. Quel mondo lì, il mondo mio, è un mondo morto”.