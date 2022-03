Gf Vip, Sophie smentisce Fabrizio Corona:«E’ lui che non mi ha dimenticata»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tra alti e bassi si sono giurati amore nella casa del Gf Vip, ma fuori c’è qualcuno che sostiene altro. L’uomo in questione è Fabrizio Corona che ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui racconta della sua storia d’amore con Sophie. Nonostante l’ex di uomini e Donne abbia sempre smentito la lison con l’ex re dei paparazzi è arrivata la smentita. Ma non solo Fabrizio assicura che con la Codegoni c’è stata una relazione ma sostiene che la ragazza sarebbe ancora innamorata di lui. «Sophie io sono qui e ti aspetto». Una carrellata di foto a cornice delle parole di Corona che mostra Fabrizio insieme a Sophie tra abbracci e baci. «La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto (ride, ndr). Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Lei ancora non ha superato questa cosa. Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano sceglierebbe me e il lavoro. Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro, che non le è ancora passata. Fra poco tanto ci vedremo per forza. Lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie e me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che ha lei adesso».

La reazione della mamma di Sophie

La prima a tuonare contro le indiscrezioni uscite oggi è stata Valeria Pasciuti, mamma di Sophie. Una foto e una frase sui social, ecco il modo per mettere a tacere le “menzogne” (a detta di Valeria) dette da Fabrizio. «Questo si chiama amore, tutto il resto è noia»