Ghali furioso con Salvini, ancora polemiche dopo la lite sugli spalti del derby di Milano

Sta scatenando un mare di polemiche la lite sugli spalti durante il derby di domenica sera a San Siro tra Matteo Salvini ed il noto rapper Ghali.

Ghali e Salvini sugli spalti

Domenica sette novembre i tifosi presenti al Meazza hanno assistito a due “derby”. Durante la partita, infatti, gli spalti hanno dato luogo ad uno scontro tra Ghali e Matteo Salvini.

Sia il rapper che il leader della Lega erano presenti alla partita di domenica ed erano seduti abbastanza vicini da sentire l’uno l’esultanza dell’altro. I due, infatti, hanno in comune la passione per il Milan ma non le idee politiche.

Il silenzio di Ghali

Ghali, noto rapper, nato a Milano da genitori tunisini, ha molto a cuore le origini dei genitori, le ha sempre difese e ne parla spesso nei suoi testi.

I fatti non sono ancora certi, si sa al momento solo la versione del leader della Lega. Il rapper, infatti, non ha parlato ancora dell’accaduto nè in interviste nè sui social. Pare che all’esultanza di Salvini, Ghali convinto che il goal fosse stato segnato da Tomori, e non un’autorete di De Vrij, non avrebbe gradito la reazione del leader della Lega.

Salvini al contrario di Ghali ha parlato della faccenda.

Le parole di Matteo Salvini

“Attaccato da Ghali allo stadio San Siro? Io non conoscevo il signor Ghali. Sarò vecchio ma preferisco De André, De Gregori, Battisti”, racconta poi la sua versione dei fatti. “Ero in un momento di tranquillità con mio figlio allo stadio e sono stato assalito da questo Ghali che quando il Milan ha segnato mi ha urlato assassino, fascista”.

Infatti, secondo Salvini, al goal del Milano Ghali avrebbe fatto notare a Salvini che dato il colore della pelle del calciatore non avrebbe dovuto esultare, visto che lui l’avrebbe lasciato in mare. Ghali aveva confuso i due calciatori, ma poco importa, quello che ha detto a Salvini ha poco a che vedere con il calcio.

Matteo Salvini è stato ospite del programma televisivo ‘Quarta Repubblica’ e, interrogato sulla faccenda dal presentatore Nicola Porro, ha dichiarato: “Spero che lui e Jake La Furia si rilassino, facciano una tisana e se vogliono li invito a bere un caffè a parlare di musica. Poi a qualcuno piace Jack La Furia, a qualcuno piace Ghali, io preferisco Max Pezzali e Lucio Battisti, però peace & love, non è il momento di litigare”.

Così il leader leghista risponde anche alle parole di un altro rapper italiano, questa volta vecchia scuola: Jack La Furia.

Jack La Furia difende Ghali

Infatti il rapper ospite alla trasmissione di Francesco Facchinetti su Radio 105, si schiera a favore del collega dicendo: “Tralasciando le buone maniere io avrei fatto la stessa cosa. Salvini deve andare a rubare. Per quanto mi riguarda io lo avrei insultato e mi spiace non esserci stato. Sono contro qualsiasi cosa Salvini pensi”.

Continua poi: “Se tu apri la bocca spesso e volentieri per ferire delle categorie, può essere che quelle categorie quando le incontri non se la tengano”. Difende ancora il collega Ghali: “Se io fossi Ghali e incontrassi la persona che dice che tutti quelli che vengono dal mio paese sono dei ladri, che tutti quelli che vengono dal mio paese sono degli spacciatori, che tutti quelli che vengono dal mio paese non possono essere italiani, se ne devono tornare a casa, forse non se l’è tenuta”.

Il post risposta di Salvini

Il video dell’accaduto, che mostra Ghali urlare e Salvini continuare ad applaudire è diventato virale sul web.

Salvini sfrutta l’occasione e pubblica lui stesso il video in un post di Instagram, scrivendo: “La musica e l’arte dovrebbero esprimere e alimentare gioia, armonia, amicizia, positività, bellezza. Perché tanta cattiveria ragazzi miei? Solo per cercare un po’ di notorietà? Vogliamoci bene, peace and love❤️”

Evidente è che la rabbia del giovane artista con origini tunisine non sia legata al singolo episodio calcistico, ma a tutte le parole del leader della Lega e del suo partito.