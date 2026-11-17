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È avvolta nel mistero la morte di un uomo trovato senza vita nella serata di ieri in via Gerardo Chiaromonte, a Barra, nella zona orientale di Napoli. Il decesso, inizialmente ricondotto a un possibile malore, è ora al centro di accertamenti investigativi. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di una morte violenta.

L’allarme è scattato intorno alle 20, quando alcuni passanti hanno segnalato al numero unico di emergenza la presenza di un uomo in difficoltà nei pressi della stazione della Circumvesuviana. All’arrivo dei soccorritori, la situazione si è rivelata particolarmente grave. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione e il massaggio cardiaco, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di una persona senza fissa dimora. Lo riporta Il Mattino.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, del commissariato San Giovanni-Barra e della Squadra mobile, che hanno avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto.

I primi rilievi effettuati sulla scena e sul corpo avrebbero fatto emergere alcuni elementi meritevoli di approfondimento. Il pubblico ministero di turno, giunto sul luogo del decesso, ha disposto il sequestro della salma, trasferita intorno alle 22:30 all’obitorio del Secondo Policlinico, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia.

Saranno gli accertamenti medico-legali e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona a fornire elementi utili alle indagini e a chiarire le cause della morte. Al momento resta aperta ogni pista: dal malore a un’eventuale aggressione.