Napoli, è fatta per Kim e Simeone. Bomba di SportMediaset: “CR7 può sostituire Osimhen”

Kim Min-Jae è a un passo dal Napoli. Anzi, qualcosa in meno. La trattativa per l’arrivo in Italia del centrale sudcoreano del Fenerbahce si è infatti conclusa felicemente, come anticipato dal manager dello stesso giocatore.

Il sito turco ‘Fener Actual’ ha infatti riportato le parole del manager di Kim, che ha confermato l’imminente addio del proprio assistito al Fenerbahce per approdare in Serie A e vestire la maglia azzurra: “Abbiamo raggiunto un accordo con il Napoli. Se nulla va storto, questa settimana andremo al Napoli e firmeremo un contratto“.

Luciano Spalletti potrebbe quindi accogliere già dai primi giorni del ritiro di Castel di Sangro, al via da sabato 23 luglio, il tanto atteso rinforzo per la difesa, destinato a prendere il posto di Kalidou Koulibaly e completare il pacchetto dei centrali che già comprende Amir Rrahmani, Juan Jesus e l’ultimo arrivato Leo Ostigard. Kim Min-Jae lascia il Fenerbahce dopo una sola stagione e si appresta a firmare un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2025: decisivo il pagamento della clausola rescissoria da parte del club azzurro, che ammontava a poco meno di 20 milioni.

Fatta per Simeone! Annuncio ad ore: Petagna va al Monza

Il Monza è a un passo dall’ufficializzare l’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli: gli azzurri a loro volta hanno chiuso per il sostituto, vale a dire Giovanni Simeone dal Verona. Annunci in arrivo ad ore per questo giro di punte. Lo riferisce la redazione di Sportitalia.

Clamoroso Mediaset: “Se Osimhen va al Bayern, il Napoli può sostituirlo con CR7!”

In Germania parlano di un’imminente offerta del Bayern Monaco per Victor Osimhen, una proposta addirittura superiore ai 100 milioni di euro. Mossa che potrebbe aprire il dialogo con Mendes, da qualche tempo a caccia di una nuova sistemazione per CR7 e per la sua voglia di giocare ancora in Champions.

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, l’idea del super agente sarebbe quella di spostare Ronaldo da Manchester a Napoli, anche se ci sarebbe il problema ingaggio dato che il portoghese guadagna più dei 4 milioni fissato come nuovo tetto stipendi da De Laurentiis. Insomma, al momento una semplice suggestione.