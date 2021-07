Se prima era considerato da qualcuno un inciucio, ora con la prima uscita ufficiale Gigi D’Alessio e Denise Esposito possono definirsi una vera e propria coppia. Galeotto è stato il matrimonio del rapper Lele Blade, con cui Gigi D’Alessio ha collaborato nell’ultimo disco Buongiorno. Gigi e Denise erano presenti a Casoria, nella Parrocchia San Paolo di Casoria, dove si è tenuto il rito religioso e il ricevimento. Oramai Anna Tatangelo è un lontano ricordo.

Gigi d’Alessio e Denise Esposito, prima uscita al matrimonio di Lele Blade

Denise Esposito era elegantissima, non è sfuggito il suo belllissimo abito bordeaux nelle foto postate da Lele Blade su Instagram dove era in compagnia di Gigi. La ragazza, si è presentata con un ambito lungo di color bordeaux e con uno spacco vertiginoso, saltato immediatamente all’occhio. Archiviata definitivamente la storia con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio esce allo scoperto e presenta ufficialmente la nuova fidanzata.

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato: addio definitivo

Anna Tatangelo ha definitivamente archiviato Gigi D’Alessio. Dopo quindici anni insieme all’artista napoletano la bella 34enne sta vivendo un nuovo amore. A confermarlo la diretta interessata in un’intervista rilasciata al settimanale Gente: “Non posso dire di essere innamorata ma sto molto bene. Non smentisco né confermo, ma la vita va avanti”.

Per il momento la Tatangelo ha preferito non fare il nome del fortunato ma secondo i gossip dell’ultimo periodo l’uomo misterioso sarebbe Livio Cori, cantante e attore anche lui nato e cresciuto a Napoli come D’Alessio. Livio ha recitato nella serie cult Gomorra e ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2019 insieme a Nino D’Angelo. Pure Gigi ha voltato pagina: da un anno è felice accanto alla 28enne Denise Esposito.

Anna Tatangelo, foto in costume su Ig: il commento di Francesco Renga scatena il gossip

Una Anna Tatangelo che fa letteralmente impazzire quella che si vede negli ultimi tempi su Instagram. La cantante ciociara appare più sexy che mai negli ultimi scatti postati sul proprio profilo, attirando l’attenzione dei fan non solo per la sua bellezza ma anche per gli apprezzamenti di qualche ‘collega’.

Non è passato inosservato, infatti, il commento di Francesco Renga, che sotto la fotto ha scritto all’ex di Gigi D’Alessio “Annaaa??”, con diverse emoji allegate che rappresentano espressioni di vero e proprio stupore. Arriva la risposta immediata della cantante, che aggiunge diverse emoticons che mandano baci. E, ovviamente, non poteva mancare il commento dei fan che dopo la scambio di battute iniziano già a sognare: «Mi sa che…». In ogni caso, si tratta di un semplice botta e risposta tra i due artisti.