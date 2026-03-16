Girava con l’auto rubata, fermato un pregiudicato ad Arzano

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Nell’ambito delle attività ordinarie di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati, la Polizia Metropolitana di Napoli e in particolare il personale del NISA (Nucleo Investigativo Stradale Ambientale) hanno sequestrato un veicolo rubato con targa contraffatta ad Arzano e fermato un pluripregiudicato.

Nel corso di un servizio di pattugliamento, i funzionari e gli agenti della polizia metropolitana hanno sottoposto a controllo un veicolo che presentava evidenti anomalie nella targa, rivelatasi successivamente contraffatta. L’approfondimento delle verifiche ha permesso di accertare che l’auto era stata in precedenza denunciata come rubata. Il conducente, tratto in arresto, è risultato essere un soggetto pluripregiudicato, con specifici precedenti penali per traffico illecito di sigarette.

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Indagine sul riciclaggio

L’ispezione del veicolo ha permesso di accertare la provenienza illecita del veicolo e su di esso verranno svolti anche gli esami irripetibili per ricostruire la dinamica criminosa dietro il riciclaggio dell’auto

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di presidio del territorio e intensificazione dei controlli, voluto dalla Comandante Lucia Rea, a seguito delle indicazioni impartite nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari, dopo gli episodi di recrudescenza criminale registrata nelle scorse settimane precedenti.