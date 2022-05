Girava con lo sfollagente da 50cm, 14enne beccato a Mergellina. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona delle spiagge di Mergellina, imbarcadero e zone limitrofe dove sono state identificate 26 persone, di cui 2 con precedenti di polizia.

In particolare, i poliziotti in via Partenope all’angolo con piazza Vittoria hanno denunciato un 14enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di uno sfollagente telescopico in ferro; il minore è stato affidato ai genitori.

CONTROLLI TRA CHIAIA E IL VOMERO

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile di Bari, hanno effettuato controlli in zona Chiaia e nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, dei Mille, Riviera di Chiaia, Toledo, in corso Vittorio Emanuele, nelle piazze San Pasquale a Chiaia, Vittoria, dei Martiri, Trieste e Trento, Amendola e Galleria Umberto I hanno identificato 66 persone, controllato 25 veicoli e 12 esercizi commerciali in via Bisignano e vicoletto Belledonne a Chiaia dove sono state contestate 6 violazioni dell’ordinanza sindacale, di cui cinque per inosservanza degli orari di chiusura e una per inosservanza relativa alla diffusione di musica ad alto volume.

Inoltre, al Vomero sono state identificate 24 persone e, con personale della Polizia Locale, tra le vie Falcone, Scarlatti, Giordano, Paisiello, Morghen e Cimarosa, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e a San Martino sono stati altresì rimossi 22 veicoli per sosta vietata e contestate 33 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e mancata copertura assicurativa.

Controlli a Sorrento

Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Sorrento in particolare nelle zone della “movida”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 189 persone, controllati 62 veicoli, 4 esercizi commerciali, di cui uno sanzionato per somministrazione di bevande alcoliche a minori tra i 16 e i 18 anni, e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.