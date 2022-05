Senzatetto derubato dei documenti a Napoli, perde il Reddito di Cittadinanza

Rubano i documenti al senzatetto a Napoli, perde il Reddito di Cittadinanza. Il consigliere della III Municipalità, Carlo Restaino, ha denunciato l’accaduto su Facebook. “Mentre salivo in municipalità, da fuori, sento delle urla disperate di un signore, entro, e vedo questo ragazzo angosciato(risultato poi un senza fissa dimora) disperato perché non aveva i 22.50 euro per rinnovare la carta d’identità. Mi ha raccontato che gli serviva disperatamente perché percepiva il RDC ma che purtroppo per colpa di qualche balordo criminale non riesce più a prenderlo perché mentre dormiva per strada gli hanno rubato cellulare, carta del RDC e tutti i documenti. Vedendo una scena cosi triste non ho potuto non soccorrere alla sua richiesta e mi sono offerto volontario per pagargli il rinnovo. Però poi purtroppo, non avendo una dimora (prima era in affitto poi sfrattato), residenza o domicilio stabile (dato che si sposta continuamente) come per esempio, l’abitazione di un parente, il bar dove si reca tutte le mattine o, ancora, un ufficio postale nel quale ha una casella personale, non ha potuto averla, ma gli abbiamo dato tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti, atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio cosi da fargliela avere”.

Il consigliere municipale è intenzionato a pagare il rinnovo dei documenti al senzatetto. “Ho richiesto all’ufficio anagrafe di farmi sapere quando ritornerà la persona di nome Andrea cosi che possa poi pagargliela io con la mia carta. Come si dice? Hai un caffè pagato, in questo caso una carta pagata ma di vitale importanza. Buttiamo tanti soldi nella nostra vita, ora, per 22 euro mi dovevo fare il problema? Scrivo questo post non per fare lo splendido ma perché credo fortemente che l’osservazione di comportamenti positivi altrui possa creare esperienza, formazione e possa aiutarci a coltivare gentilezza“, ha scritto Restaino venerdì.