Giugliano. Beccato dai carabinieri “con le mani” nel cespuglio, pusher di Mugnano in manette

I carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Vittorio Iovine, 30enne di Mugnano di Napoli già noto alle forze dell’ordine. Era in Via Mugnano-Giugliano ed è stato notato mentre recuperava da alcuni cespugli una busta di cellophane. Quando si è accorto della pattuglia ha provato a disfarsene ma non ha fatto in tempo. Nella busta 84 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi. Addosso aveva 175 euro in banconote di vario taglio e un telefono cellulare.

Iovine è finito in manette ed è stato ristretto ai domiciliari in attesa di giudizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE | Oltre un chilo di droga nascosta in casa, pusher 26enne arrestato a Giugliano [ARTICOLO 08/10/2021]

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano sono stati impegnati in un servizio anti-droga. I militari hanno perquisito diverse abitazioni “sospette”. Durante le operazioni è finito in manette un 26enne di origini polacche già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno controllato la sua abitazione a via Marchesella e lì sono stati rinvenuti e sequestrati 117 involucri di hashish per un peso complessivo di 512 grammi. Nell’abitazione dell’uomo anche 545 grammi di cocaina che sono stati sequestrati insieme a diverso materiale da “taglio” e per il confezionamento della droga.

L’arrestato – che dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio – è stato condotto al carcere in attesa di giudizio.