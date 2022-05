Incidente sulla via del mare, il giovane Alfonso muore in provincia di Napoli

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente stradale sulla Statale Sorrentina all’altezza del comune di Castellammare di Stabia. Come riporta il Corrierino è avvenuto un violento scontro frontale tra un’autovettura ed una moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiava il 30enne Alfonso Curto di Vico Equense. Sul posto sono arrivare i soccorsi ma per il giovane era già troppo tardi, infatti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Nell’incidente è rimasta ferita anche la fidanzata di A.C che è stata portata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale stabiese “San Leonardo” per le cure e gli accertamenti del caso. Sul luogo dello scontro anche gli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.