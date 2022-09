Giugliano piange Davide, il 29enne morto nell’incidente: “Era una forza della natura”

Non c’è l’ha fatta Davide Pisani, il 29enne di Giugliano coinvolto ieri sera in un incidente stradale in via Oasi del Sacro Cuore. Troppo gravi le ferire riportate nello schianto avvenuto verso le 20. Pare che il giovane fosse in sella al suo scooter quando è stato travolto da una vettura. Sul posto il giovane è rimasto ferito a terra a causa di gravi contusioni. Immediatamente sono partiti i soccorsi che hanno trasporto il ferito in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, poi sono peggiorate fino al decesso avvenuto all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Sul posto la polizia municipale per I rilievi che ha avviato le indagini del caso. Acquisite le telecamere dei negozi della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo incidente mortale. Sul corpo di Davide sarà disposta l’autopsia. Aperto un fascicolo per omicidio stradale.

“Ieri sera un tragico incidente stradale ha portato via il mio amatissimo nipote Davide. Non sentivo Davide da un po’ di tempo ieri per ironia della sorte ci siamo sentiti e abbiamo scherzato e riso come al solito. Davide era una forza della natura esuberante sempre in attività si faceva voler bene da tutti. Addio Davide con te se ne va un pezzo del mio cuore” una delle dediche apparse in queste ore sui social.