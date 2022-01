Giugliano e altri sei comuni dell’area Nord senz’acqua da stasera: le zone interessate

Dalle ore 21 di questa sera, martedì 4 gennaio, a circa le 9 di domani, mercoledì 5 gennaio, è previsto lo stop all’erogazione dell’acqua. In particolare, si legge su Il Mattino, i disagi idrici dovrebbero interessare 7 comuni dell’Area a Nord di Napoli: Giugliano, Mugnano, Melito, Marano, Calvizzano, Quarto e Villaricca.

A causare il probabile stop all’erogazione idrica i lavori alla condotta regionale Mugnano-Monteruscello. A Giugliano lo stop riguarderà le utenze del centro cittadino e quelle limitrofe. Non sarà interessata la fascia costiera.

Sui social i sindaci di Mugnano e Calvizzano hanno avvertito i cittadini degli impellenti disagi. In questi due comuni e in quello di Marano dovrebbero verificarsi i maggiori disagi. Le strade maggiormente interessate a Mugnano: via Pietro Nenni, via IV Martiri, via della Resistenza, via Einaudi, via Martiri d’Ungheria, via Tiziano, via De Nicola, via Indipendenza, via Libertà, via Michelangelo, via Giotto, via Raffaello, via Bellini, via Rossini, via Colombo, via Magellano, via Torre, via Melito, via Puccini e altre. Via San Rocco e San Marco le zone più interessate a Marano.