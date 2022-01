Villaricca. Figlia morta di Covid a 37 anni, la mamma Maria Teresa: “Sono pentita, vaccinatevi”

“Sono pentita di non essermi vaccinata anche se ho paura”. La famiglia Barbato di Villaricca sta affrontando un dolore troppo grande, quello per la perdita della 37enne Giusy. A parlare è Maria Teresa, madre di Giusy, che finalmente negativa al Covid-19 potrà partecipare ai funerali della giovane. E’ ancora sconvolta per quanto accaduto. Non riesce a rassegnarsi perché il virus le ha strappato una parte del cuore per sempre. Maria Teresa ha avuto modo di riflettere su quanto accaduto, sebbene accecata dalla disperazione: “Non sono una No vax. Non mi sono sottoposta alla vaccinazione perché ho diverse patologie e molte allergie. Aspettavo di fare tutti gli esami. Desidero sottolineare con fermezza che non sono una No vax. Anche i miei figli si vaccineranno, dopo aver aspettato il tempo previsto dalle disposizioni. L’altra mia figlia si è sottoposta a tutte le dosi di vaccino. Non siamo contro il vaccino ma avevamo solo paura. Troppe persone stanno morendo con il Covid e tutti giovani. Sono sempre più sconvolta. “.

L’ultimo saluto a Giusy

Questo pomeriggio, precisamente alle 16, nella chiesa intitolata a San Francesco D’Assisi a Villaricca, saranno benedette le ceneri della 37enne Giusy Barbato. Tutta la famiglia potrà partecipare alla celebrazione religiosa perché sono finalmente risultati negativi al Covid-19. La 37enne Giusy Barbato è deceduta pochi giorni fa all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Era risultata positiva al Covid-19 insieme a ben quattro componenti della sua famiglia, che per ragioni personali avevano scelto di non sottoporsi al vaccino. Le condizioni di salute della giovane, però, si sono aggravate improvvisamente. Era stata prima portata all’ospedale di Pozzuoli e poi trasferita presso la struttura sanitaria frattese. Domenica, poi, la famiglia ha ricevuto la notizia della morte della giovane. Dolore e disperazione sono diventati protagonisti indiscussi di questa casa della provincia a nord di Napoli.