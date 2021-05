Giugliano. "Intitolare l'Ottavo Circolo a Scipione l'Africano", la proposta della Pro Loco Litorale Domitio

La Pro loco litorale Domitio ha inoltrato la proposta di intitolare a Scipione l’Africano l’VIII Circolo Didattico di Giugliano in Campania, il cui Plesso è situato a Lago Patria contiguo all’area archeologica di Liternum, città romana nella quale visse i suoi ultimi anni Publio Cornelio Scipione detto l’Africano.

Il presidente della Pro Loco avv. Luigi de Martino ha rilasciato la seguente

dichiarazione: “La Pro Loco Litorale Domitio di Giugliano ha da oltre ventiquattro

anno scelto il sito di Liternum quale attrattore turistico e culturale dell’intero

territorio costiero giuglianese. Numerosi sono stati progetti realizzati in sinergia con

le Scuole e in particolare con l’VIII Circolo Didattico, i cui docenti e intere

generazioni di alunni, hanno partecipato e collaborato in tante attività tematiche.

Anche l’esperienza di custodia e promozione del Parco Archeologico di Liternum dal

2009 al 2014 su affidamento del Comune di Giugliano, ha consentito di realizzare

tante manifestazioni che hanno coinvolto le scolaresche locali e provenienti da tutta

la regione e oltre.

L’VIII Circolo Didattico di Lago Patria è sempre stato in prima fila

nei progetti realizzati e ci sembra ovvio e giusto, proporre di intitolare la Scuola a

Colui che viene nominato ogni qualvolta in tutto il mondo viene cantato l’Inno

nazionale dell’Italia. Auspichiamo che gli Organi scolastici competenti e il Ministero

dell’Istruzione a cui spetta l’ultima parola, possano decidere nei tempi tecnici e

esaudire un desiderio che è certamente comune a tutta la popolazione. All’Amm.ne

comunale e al sindaco Pirozzi chiediamo di appoggiare la proposta”.