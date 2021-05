Un polo vaccinale mobile per chi vive in zone inagibili e ha difficoltà a raggiungere gli hub anti covid istituzionalizzati.

E’ l’iniziativa promossa dall’associazione “Live to Love – Vivere per Amare” per fronteggiare l’emergenza coronavirus e aiutare le Istituzioni nell’imponente campagna vaccinale. Il mezzo di trasporto che ospita un attrezzato ambulatorio medico è un tir e inizialmente è stato acquistato dalla onlus con lo scopo di promuovere campagne di prevenzione offrendo screening gratuiti per contrastare malattie gravi come i tumori. Ma la pandemia da coronavirus ha suggerito al presidente, Carlo Molino, e al vicepresidente, Mariano Barbi, un nuovo e aggiuntivo impiego.

“L’idea è nata negli ultimi mesi quando è iniziata la corsa contro il tempo per vaccinare tutti – spiega Carlo Molino medico e presidente di “Live to Love” –. Non dobbiamo mai dimenticare che in Italia abbiamo avuto 124mila morti da Covid, in Campania oltre seimila e quattrocento. La vaccinazione è l’unica strada percorribile per contrastare il virus. Mettere a disposizione delle Asl e di tutti gli Enti che

ne faranno richiesta un presidio vaccinale mobile significa raggiungere anche luoghi difficilmente accessibili e offrire così supporto e aiuto agli abitanti che non riescono a raggiungere gli hub vaccinali di zona”.

In attesa dell’autorizzazione delle Asl campane, il mezzo è stato comunque dotato di tutte le attrezzature prescritte. Intanto l’associazione “Live to Love” è in procinto di siglare un protocollo d’intesa con il Corpo Militare dell’Ordine di Malta per la disponibilità di medici e di infermieri e con l’Archeoclub d’Italia – Nucleo di Protezione Civile – per l’eventuale impiego in concorso sull’intero territorio nazionale.

Il tir è suddiviso in tre parti. I due vani centrali comprendono una sala di attesa e un ambulatorio iper attrezzato dotato tra l’altro di carrello d’emergenza, defibrillatore, elettrocardiografo, sterilizzatrice, ossigeno.

Nell’ulteriore vano posteriore trova posto una sala spogliatoio con bagno e doccia a disposizione del personale impiegato.

Il tir si trova adesso a Napoli e si sposterà di volta in volta, a seconda delle esigenze e di chi ne farà richiesta, su tutto il territorio italiano.