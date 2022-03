Giugliano e Napoli uniti per aiutare l’Ucraina, donazioni e aiuti umanitari per i profughi

Una mano tesa ai tanti cittadini ucraini che stanno soffrendo le conseguenze della guerra. A Giugliano l’amministrazione comunale si mobilita mettendo a disposizione i locali del Centro Operativo Comunale nel palazzo ex Eca di corso Campano 199 affidandoli ai volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo che si occuperanno di raccogliere farmaci, apparecchiature mediche, alimenti non deperibili ed ogni altro genere di conforto.

Non sono possibili, invece, donazioni in denaro. Sarà possibile conferire le donazioni dalle 16:30 alle 19:00 dei giorni dispari, ovvero lunedì, mercoledì e venerdì partendo proprio da domani, mercoledì 16 marzo. Ai volontari consegnato dal sindaco Nicola Pirozzi e dall’assessore alla Protezione Civile Giuseppe Cozzolino un mezzo di trasporto che servirà per trasferire i beni raccolti presso un deposito da cui partiranno alla volta del confine ucraino.

“Un’azione concreta che si aggiunge al sostegno morale che abbiamo già espresso ai nostri fratelli ucraini“, commenta il primo cittadino. “Perché tutti possano fare la propria parte, secondo le proprie possibilità, per fare fronte a questa emergenza umanitaria drammatica. Invito tutti i miei concittadini a contribuire per far sentire il cuore di Giugliano a chi oggi sta soffrendo”.

Mercoledì anche da Napoli partono i bus di solidarietà per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra

Partirà mercoledì 16 marzo 2022 il bus di aiuti ai profughi ucraini organizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco che con l’hashtag #Gescoperlapace si è subito attivato per organizzare una campagna di accoglienza e di sostegno per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Il bus avrà a bordo operatori sociali, volontari e mediatori linguistici che si recheranno sul confine ucraino per portare aiuti umanitari. Ovvero, beni di prima necessità, coperte, sacchi a pelo, materiale sanitario, vestiario caldo e cibo per bambini.

Il bus si unirà alla carovana organizzata dall’associazione Mediterranea Saving Humans, nell’ambito della missione “Safe Passage in Ukraina” che vedrà tre bus partire da Napoli (qui in collaborazione con la CNA – confederazione nazionale artigiani) e altri da Bologna.

La missione si recherà al confine tra Polonia e Ucraina, tra Przemysl e Medyka, per portare aiuti umanitari ai cittadini ucraini che arrivano lì per scappare dalla guerra. In quel posto arrivano quasi sempre a piedi dopo aver compiuto centinaia di chilometri. La missione al ritorno riempirà i bus con i profughi ucraini per portarli in Italia.

Tappe a Bologna, Roma e Napoli

La carovana conta di ripartire venerdì 19 marzo. Dopo aver fatto tappa a Bologna e a Roma, arriverà a Napoli sabato 20 marzo 2022.

Hanno collaborato all’organizzazione del bus di Gesco tanti cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi e beni. Inoltre, anche l’associazione “Un ponte per” di Napoli e allla sezione di Portici di “Libera”.

La partenza è prevista per le ore 15 di mercoledì 16 marzo 2022 in via Galileo Ferraris davanti all’Hotel Ramada. In tutto da Napoli partiranno tre bus.