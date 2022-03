Spari ad Acerra, 40enne centrato dai colpi di pistola: polizia sul posto

Oggi pomeriggio si è verificato un agguato in via Don Giuseppe Puglisi ad Acerra. Il 40enne ferito sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola così come riportato Nanotv ed è stato stato trasportato in ospedale dal 118. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia e della Municipale. Seguono aggiornamenti.

Reagisce alla rapina e gli sparano alla gamba, 18enne ferito ai Quartieri Spagnoli

Momenti di terrore quelli che ieri sera ha vissuto un ragazzo di 18 anni, ferito con un colpo di pistola durante un tentativo di rapina. Il giovane sarebbe stato aggredito in vico Cariati, reagendo però contro le intenzioni del malvivente che, a quel punto, ha sparato. Il 18enne ha raggiunto il Vecchio Pellegrini con mezzi propri, dove è stato preso in carico dal personale sanitario. La ferita riportata alla gamba non è stata giudicata grave. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare l’eventuale responsabile.