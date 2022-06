Giugliano, oggi l’ultimo saluto ad Emanuele Svolazzo: s’indaga per omicidio stradale

Aperta un fascicolo contro ignoti per per morte di Emanuele Svolazzo, il giovane di 21 anni deceduto all’ospedale San Giuliano di Giugliano in seguito ad un terribile schianto in scooter avvenuto in via Manzoni. Come da prassi la Procura di Napoli Nord sta indagando per omicidio stradale. Gli inquirenti cercano testimonianze ed eventuali immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente che al momento è ancora incerta. Intanto ieri è stato effettuato l’esame esterno sulla salma del giovane ed oggi pomeriggio, alle 17, saranno celebrati presso la chiesa Madonna delle Grazie i funerali.

“Ora sei nelle braccia di tua mamma e di Dio”, Giugliano piange il 21enne Emanuele Svolazzo

Era contromano e non aveva il casco Emanuele Svolazzo, il giovane di 21 anni morto in un tragico incidente stradale ieri pomeriggio a Giugliano. Emanuele è deceduto a seguito di uno schianto in via Manzoni. Era in sella al suo motorino quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è andato a finire contro un paletto. Secondo la polizia municipale, Emanuele guidava senza casco, a velocità sostenuta e pare anche contromano. Non è riuscito ad arrivare nemmeno in ospedale. La sua vita si è interrotta quasi subito. Gli altri coinvolti nell’incidente sono rimasti illesi.

Tutta la città è stata scossa da questa tragedia: troppo spesso assiste impotente alla morte di giovanissimi per incidenti stradali. Troppe famiglie spezzate dal dolore. Troppe strade che diventano tombe con foto in memoria. Troppe corse impazzite , senza regole. Tanti i messaggi per Emanuele, il quale aveva trascorso la mattinata a Napoli con un amico, come si evince dalle stories Instagram pubblicate poco prima dell’incidente fatale. Poi il ritorno a Giugliano e la scelta di uscire in motorino.

Gli amici stanno commentando le sue foto su Instagram: “Ieri ci simm sentut? Ma che cumbinat? Manuè ci manchi”. “Ora abbracci la tua mamma”.