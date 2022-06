Turista scippata mentre passeggia a Napoli, i residenti aiutano i ladri a scappare

Ha dell’incredibile quello che è accaduto a Montesanto. Nei pressi della stazione della Cumana e della Funicolare, una turista è stata scippata da due giovani mentre era in compagnia del suo fidanzato. La coppia ha tentato in tutti i modi di resistere, ma vedendo i ladri non demordere hanno deciso di darsi alla fuga per scongiurare ulteriori pericoli.

La fuga ‘grazie’ ad alcuni residenti

Secondo l’uomo che ha assistito alla scena alcuni residenti del quartiere si sarebbero messi ad inseguire l’uomo. “Io credevo stessero aiutando il turista – racconta il testimone -. Macché, aiutavano i ladri facendoli scappare per evitare che la polizia li prendesse”. “Sono allibito, credevo che in quel quartiere dopo i fatti del commerciante morto a causa della rapina e del suonatore rumeno, volessero almeno riscattarsi come hanno fatto i Quartieri Spagnoli e Forcella, ma no, loro – almeno certa gente – vivono ancora così”.