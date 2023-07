Giugliano si stringe in preghiera per Andrea D’Alterio, il giovane coinvolto in un grave incidente sulla Circumvallazione esterna

PUBBLICITÀ

La città di Giugliano si è stretta in preghiera per il giovane Andrea D’Alterio, rimasto ferito gravemente in un terribile incidente avvenuto domenica notte in via San Francesco a Patria, nei pressi di ‘Gloria’. In seguito allo schianto, su cui indaga la Polstrada, Andrea è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli dov’è ricorverato in terapia intensiva in gravi condizioni. Si spera in un miracolo affinché il giovane possa svegliarsi e tornare a riabbracciare i propri cari.