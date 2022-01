Giulia De Lellis positiva al Covid:”Ho molta paura”

Giulia De Lellis al Covid, in casa in isolamento da poche ore, non si dà pace. Ha sintomi leggeri al momento: mostra i fazzoletti che soffiarsi il naso e fa capire che sicuramente uno di questi è il raffreddore. La 25enne, però, è terrorizzata. “Sono in difficoltà fisica, ho paura”, rivela nelle sue IG Stories.

“Nonostante avessi fatto 38394849 tamponi rapidi, al primo molecolare fatto ‘per sicurezza’ prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato. Sto cercando di rimanere tranquilla! Regalo in anticipo per i miei quasi 26 anni”, annuncia sul social l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Poco dopo racconta la sua giornata. Si cucina lenticchie: “Ho bisogno di proteine”. Accanto a lei nell’appartamento di Milano c’è Tommy, il suo cagnolino. “Mi sta appiccicato. Veramente, mai stato così Tommaso Kowalski. Sente proprio che sono in difficoltà”, sottolinea la mora fidanzata con Carlo Beretta.