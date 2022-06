Tragico incidente sull’Asse Mediano, Giuseppe Capodanno muore a 21 anni a Giugliano

Le strade di Giugliano si macchiano di nuovo di sangue. Un altro tragico incidente è avvenuto stanotte sull’Asse Mediano, nei pressi dell’uscita Giugliano-Parete. A perdere la vita il 21enne Giuseppe Capodanno, 21 anni. Peppe era in compagnia di 3 amici quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura andandosi a schiantare prima contro il guardrail poi ribaltandosi. Inutili i soccorsi. Per Giuseppe non c’è stato nulla da fare, ferite le ragazze che erano con lui in auto, per fortuna non in modo grave. Sui social il saluto commovente del collega Carlo Capodanno.

“Vi prego a tutti i ragazzi siate prudenti non si può perdere una vita così, lasciare tutti i familiari in un dolore che non si può descrivere, la vita va rispettata bisogna divertirsi ma la prudenza deve essere sempre vista come una missione per se è per gli altri, lasciate che i telefonini nel momento della guida vengano messi da parte, i social i messaggi possono aspettare qualche minuto , la vostra assenza in quel momento di guida vi salva la vita a Voi e ad altre persone, la perdita del piccolo Giuseppe non posso essere invana, se i vostri genitori mi massacrano di telefonate per sapere dove siete con chi siete di non correre.Vi prego siate prudenti, la vita è preziosa”, scrive un affranto Carlo Capodanno.