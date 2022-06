In auto con droga e pistola, assoluzione e condanna soft per due giovani del rione Luzzatti

Un’assoluzione e una condanna decisamente soft per Emanuele Giovanniello e Cristian Nunziata, due cugini del rione Luzzatti fermati nel febbraio dello scorso anno mentre si dirigevano in una località di mare del basso Cilento. I due furono arrestati dai carabinieri della compagnia di Sapri e da quelli della stazione di Camerota. All’interno della vettura, condotta da Giovanniello, i militari ritrovarono 24 stecche di hashish e una pistola di marca Bruni modificata e con matricola abrasa. I due furono così trasferiti nel carcere di Fuorni ma la loro permanenza in carcere durò meno del previsto: già durante l’udienza di convalida il giudice dispose la scarcerazione per entrambi. Giovanniello rimediò l’obbligo di dimora a Napoli mentre Nunziata, figlio di un ras dei Mazzarella, fu completamente scarcerato (leggi qui l’articolo). A distanza di un anno e mezzo un’altra buona notizia per i due ‘rampolli’. Il gip del tribunale di Lagonegro ha completamente assolto Nunziata, già gravato da precedenti specifici. Per Giovanniello invece è arrivata una condanna soft a soli due anni con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e immediata revoca della misura a cui era sottoposto. Nel collegio difensivo gli avvocati Leopoldo Perone, Antonio Rizzo e Giovanni Ciccone che hanno dimostrato la assoluta inconsapevolezza di Nunziata di quanto rinvenuto nell’auto.