Giuseppe Lastra bimbo prodigio, a soli 9 anni vince il campionato italiano di salsa e merengue

Nel mondo della danza il talento non ha età e Giuseppe Lastra, un bambino di soli 9 anni di Arpino di Casoria, lo ha dimostrato con una straordinaria vittoria nel campionato di danza. Affiancato dai rinomati maestri Gennaro di Sauro e Monica Cardillo, Giuseppe ha lasciato il pubblico estasiato con le sue performance eccezionali.

La vittoria di Giuseppe Lastra

Giuseppe Lastra ha fatto un ingresso trionfale ai Campionati Italiani di Categoria FIDS, aggiudicandosi due medaglie d’oro nella categoria 8/11 cl. C. Con un esordio impressionante il bambino si è affermato nelle discipline Salsa Shine e Merengue Shine, dimostrando un talento straordinario e un impegno costante verso il ballo.

Nonostante fosse la sua prima partecipazione ai Campionati Italiani di Categoria, il ballerino ha dimostrato una maturità e una determinazione degne di un veterano. Il suo talento innato è stato subito riconosciuto dalla giuria, che ha premiato le sue performance con il massimo riconoscimento.

La vittoria di Giuseppe Lastra nei Campionati Italiani di Categoria FIDS gli hanno aperto le porte per un passaggio di merito alla classe B.

Chi sono Gennaro di Sauro e Monica Cardillo?

Monica Cardillo e Gennaro Di Sauro, due talentuosi ballerini provenienti rispettivamente da Casoria e Somma Vesuviana. I due si sono aggiudicati il sesto posto ai campionati del mondo “IDO World Couple Dance Championship” nella categoria “adulti” per la loro eccezionale performance nella disciplina “salsa shine duo mixer” nel 2017. Questo risultato si aggiunge alla già impressionante lista di riconoscimenti ottenuti, tra cui il terzo posto nel circuito di coppa Italia e il titolo di vice campioni italiani in carica nella categoria “Categoria ed assoluti” ai campionati italiani Fids, assegnato a Rimini l’anno precedente.

Gennaro studia danze caraibiche fin dall’età di dieci anni. La sua passione per la danza non si è mai affievolita sin da quando era bambino. Il percorso di Monica è invece iniziato con la ginnastica artistica e ritmica all’età di tre anni. Si è poi specializzata nelle danze caraibiche, pur conseguendo anche una laurea in ingegneria edile.

Il loro motto, “Più forti di ieri più deboli di domani“, rappresenta perfettamente la loro determinazione e grinta, ed è ciò che cercano di trasmettere agli allievi.