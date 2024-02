“Giustizia per Andrea”, il papà chiede la verità sull’incidente a Chiaiano

PUBBLICITÀ

Gennaro Mellone ha chiesto giustizia dopo la morte del figlio Andrea, avvenuta lo scorso 1 febbraio a Chiaiano. Oggi il papà del giovane ha pubblicato un post su Facebook nel quale ha lanciato un appello: “Vogliamo Giustizia per Andrea ! Chi ha visto “qualcosa” dell’incidente il giorno 1 febbraio alle 22.45 su viale dei ciliegi a chiaiano ,deve parlare ! Chi sa qualcosa deve avere il coraggio di testimoniare ! Le indagini vanno avanti, ma vi prego, basta omertà ! Ve lo chiedo con il cuore in mano . Ve lo chiede la famiglia, gli amici e tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ve lo chiede soprattutto mio figlio Andrea con i suoi 17 anni e con i suoi sogni “spezzati” ancora in volo ! Non è giusto ! Non doveva andare così ! Non cerchiamo vendetta, vogliamo solo la Verità, chiediamo solo Giustizia. Vi prego, restiamo uniti, restiamo umani. Andrea era figlio mio….ma da quel giorno maledetto è anche figlio vostro!“.

LA TRAGICA NOTTE PER ANDREA

Andrea era in sella a una moto Piaggio 125 e stava percorrendo via dei Ciliegi in direzione di via Toscanella, strada che consente di raggiungere la zona ospedaliera e l’Arenella. Per cause ancora da definire, il 17enne d’improvviso perse il controllo della moto e si scontrò contro un palo della pubblica illuminazione. L’impatto fu violentissimo e le condizioni di Mellone apparvero gravissime.

La corsa in ambulanza all’ospedale Cardarelli, non così distante, si rivela inutile. Andrea Mellone morì per le ferite riportate: è l’ennesima morte di giovanissimi sulle strade. Le indagini sull’accaduto sono affidate agli agenti della Sezione Infortunistica diretta dal comandante Gaetano Amodio.