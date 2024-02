Nuovo allenatore, Antonio Conte al Napoli si può fare: le novità

PUBBLICITÀ

Non è un segreto che Aurelio De Laurentiis pensi giorno e notte ad Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli, motivi che lo scorso novembre lo convinsero a non cedere alle richieste di Igor Tudor di un contratto di almeno 18 mesi e di affidarsi (con risultati tutt’altro che soddisfacenti) a Walter Mazzarri.

Oltre al Napoli, occhio a Milan e Roma

Antonio Conte, dopo lo stop voluto e cercato quest’anno, non vede l’ora di sedersi in panchine e di tornare a primeggiare nel campionato italiano. A lui pensano, oltre al Napoli anche il Milan e la Roma, ma che per motivi diversi potrebbero non affondare il colpo. I rossoneri sfogliano la margherita Pioli, perchè se da un lato c’è voglia di cambiare, dall’altro il grandissimo inizio di 2024 ha messo un tarlo nella testa: cambiare e rischiare o andare avanti con un progetto collaudato? Situazione, questa, che ha congelato i contatti tra la dirigenza milanista e il tecnico salentino e che rischia di creare un solco difficilmente colmabile.

Situazione simile in casa giallorossa, dove Danielino De Rossi ha messo a segno tre vittorie nelle prime tre partite e nell’ultimo match ha messo sotto per un tempo addirittura la corazzata Inter di Simone Inzaghi. L’ex Capitan Futuro sapeva di avere poche chance di poter essere qualcosa di diverso di un semplice traghettatore, ma nel calcio si sa, i risultati possono fare miracoli e chissà che non accada anche in questo caso.

Osserva quanto accade a Milano e Roma Aurelio De Laurentiis che sa di non essere la prima scelta di Antonio Conte, ma che potrebbe tirare fuori le carte giuste per convincerlo a diventare il prossimo allenatore del Napoli.

Antonio Conte allenatore del Napoli, si può fare

Contatti cordiali e continui, un corteggiamento in piena regola che sta cominciando a dare i suoi frutti. L’ex tecnico di Chelsea e Tottenham ha confidato recentemente ad amici di considerare Napoli una possibilità e di essere fortemente tentato dalla voglia di riscatto di una piazza così calda dopo un campionato nato male e che rischia di finire peggio.

Insomma Aurelio De Laurentiis vede solo Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli e da qualche giorno anche il leccese inizia a vedere il suo futuro prossimo sulla panchina della squadra campione d’Italia.