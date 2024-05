Sorpresa sulla spiaggia di Miseno, le onde del mare restituiscono una bottiglia con all’interno un messaggio

PUBBLICITÀ

Una bottiglia con dentro un messaggio arenata sulla spiaggia a Miseno, a pochissimi passi dall’acqua. E’ quanto scoperto da un ragazzo di Bacoli, Dario, durante una passeggiata a riva di mare. La sua si può definire una meraviglia doppia, perché alla sorpresa di trovare una bottiglia con all’interno un messaggio si aggiunge quella dopo aver scoperto che l’autore del messaggio è un bambino.

Si è firmato Tillman, scrive di vivere a Maiorca e di avere 11 anni. Un bambino che, contro la diffusione dei social e un uso sempre più smisurato degli smartphone, usa un pezzo di carta e una penna per comunicare col mondo.

Un messaggio in bottiglia sulla spiaggia a Miseno, il racconto su Fb del ragazzo che l’ha ritrovato

Dario, dopo aver scoperto il messaggio in bottiglia, è tornato a casa e ha tradotto le parole, scritte in lingua tedesca. “Immaginare questa bottiglia, con un messaggio al suo interno, viaggiare per mesi e attraversare tutto il Mar Tirreno fino ad arrivare sulla spiaggia della mia città, è la cosa più magica e vera che possa esistere di questi tempi ed è esso stesso un messaggio. Quale?”, si chiede Dario nel suo post. E prosegue: “Vedi Tillmann, oggi tutto è diventato così immediato e superficiale! Non ci si guarda più negli occhi e perfino i sentimenti vengono trasmessi via social. Sapere che nel mondo crescono piccoli sognatori come te è una speranza per il futuro”. Il giovane di Bacoli, immaginando di parlare con il bambino, lo saluta: “Mi auguro un giorno di incontrarti a Maiorca. Verrò sicuramente a cercarti”. E prepara a sua volta un messaggio da spedire. “Utilizzerò la stessa bottiglia”, assicura. “Sperando che arrivi ad un sognatore come noi”.