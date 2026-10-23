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Sono state 20 le consulenze rese dal Centro Antiveleni (Cav) dell’ospedale Antonio Cardarelli per ingestione da idrocarburi nelle giornate di ieri e oggi. Complice probabilmente la mancanza di carburante registratasi presso i distributori della Campania nelle ultime ore, molti cittadini hanno riferito di aver ingoiato piccole quantità di benzina.

Gli effetti collaterali del caro carburante a Napoli, ingoiano benzina e finiscono in ospedale

“In questi casi – fanno sapere dal Cardarelli – la risoluzione avviene quasi sempre in via naturale, senza bisogno di andare in Pronto soccorso”. Per casi più gravi, tuttavia, è stato consigliato di rivolgersi ad un medico o sono state rese consulenze per persone che si erano già recate spontaneamente in Pronto soccorso: in totale 5 i pazienti rientranti in questa fattispecie.

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“Si tratta quasi sempre di lievi ingestioni, con pazienti asintomatici e senza effetti importanti per la salute. In caso invece di vomito, cefalea e vertigini è consigliato rivolgersi a specialisti”, concludono dal Cardarelli.

Il Centro Antiveleni, diretto da Romolo Villani, è un punto di riferimento per la gestione delle intossicazioni per il sud Italia ed offre consulenza telefonica e assistenza medica in caso di emergenza, fornendo indicazioni precise sulle prime manovre da eseguire e indirizzando il paziente verso la struttura sanitaria più appropriata.

Il Cav gestisce inoltre una scorta antidoti/antagonisti per le intossicazioni acute e croniche, assicurando disponibilità e contribuendo alla distribuzione su territorio nazionale e regionale anche di antidoti ed antitossine non facilmente reperibili e non registrati su territorio nazionale.