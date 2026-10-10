Grave incidente a Fuorigrotta, coinvolte sei auto: due persone ferite

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Violento incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 9 ottobre in via Terracina, a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. Almeno sei veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, avvenuto intorno alle 18, non lontano dall’ospedale San Paolo. Il bilancio è di almeno due feriti, mentre diverse auto parcheggiate lungo la strada hanno riportato danni.

Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture coinvolte avrebbe perso il controllo durante un tentativo di sorpasso, scontrandosi con l’auto che stava superando. La macchina avrebbe poi urtato un’altra vettura, terminando la propria corsa contro altre tre auto in sosta ai margini della carreggiata.

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L’impatto è stato particolarmente violento: pezzi di carrozzeria si sono staccati dai veicoli, finendo sull’asfalto e invadendo la strada. Uno dei conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo, con il cofano completamente rientrato a causa dell’urto. Per liberarlo è stato necessario utilizzare un piede di porco.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del reparto Infortunistica Stradale, guidato dal comandante Vincenzo Cirillo, insieme alla Polizia di Stato e ai sanitari del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi fotografici e sull’asfalto e raccolto le testimonianze delle persone presenti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Tra gli elementi da verificare anche le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.