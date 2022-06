Un grave incidente si è verificato poco fa a Melito, precisamente al civico 380 di Corso Europa. Un’auto, precisamente una Renault Clio, per case ancora da accertare si è capovolta ed ha urtato una vettura parcheggiata. Una persona è rimasta ferita. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso ed i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Tanti curiosi sulla zona dell’incidente. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello schianto.