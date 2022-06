Gioia per Marica Ferrillo, il piccolo Raffy torna a casa dopo quattro mesi in ospedale

Un po’ di luce in fondo a tanto buio. Raffaele, il figlio dell’influencer napoletana Marica Ferrillo, è finalmente tornato a casa dopo 4 mesi in ospedale. Quattro mesi da quel maledetto 17 febbraio, giorno in cui la vita di Raffy e della sua famiglia è cambiata per sempre. A soli 7 anni, infatti, il bimbo è stato colpito da un’ischemia. E così, le scene di vita quotidiana che mamma Marica sapeva trasmettere sempre con il sorriso tramite i social, si sono trasformate in lenti racconti sui progressi fatti dal piccolo guerriero. L’intera community si è stretta forte intorno a lei dandole tanta forza per andare avanati.

L’operazione e il ritorno a casa

Dieci giorni dopo il ricovero, il 27 febbraio, il piccolo torna a riprendersi dopo un’operazione salvavita e 7 giorni di coma farmacologico. Il 7 marzo, poi, viene trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. Dopo un’altra operazione, arriva il turno della riabilitazione e della terapia, che Raffaele affronta insieme all’instancabile mamma. Marica, infatti, ha praticamente vissuto in ospedale con con lui per altri tre mesi, ritornando a casa solo per Pasqua. Un cammino in ospedale che si è concluso il 10 giugno, giorno in cui Raffaele è tornato a casa a riabbracciate il fratellino Riccardo, papà Antonio e tutta la famiglia che negli ultimi mesi non ha mai smesso di pregare per lui.

Passo dopo passo, senza mai mollare di un centimetro, Raffy e la sua famiglia hanno cominciato a costruire una nuova vita, diversa, ma pur sempre meravigliosa e piena d’amore. “Ora siamo pronti a fare i conti con la realtà, siamo prontissimi tutti ad affrontare questo lungo percorso di riabilitazione“, spiega Marica su Instagram.