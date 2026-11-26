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È morto Armando Arianiello, storico combattente di battaglie del Movimento di Lotta di Scampia. Proletario, aveva dedicato la sua vita alla difesa dei diritti, guidando con tenacia le battaglie del movimento. La notizia della sua morte è arrivata nella notte ad amici e compagni di lotta che «fino al giorno prima», raccontano alcuni amici, erano stati insieme a lui.

Uno dei suoi compagni di lotta, Salvatore Musella, ha ricordato sui social, la profondità del legame che li univa e il «carattere di un leone» con cui Armando affrontava le sue battaglie. «A lui devo tanto», ha scritto, ricordando soprattutto ciò che Armando gli aveva insegnato davanti alle ingiustizie.

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Il Presidente della municipalità di Scampia, Nicola Nardella, lo ricorda con affetto: «Armando è stato un proletario che ha lottato contro le ingiustizie dirigendo in maniera tenace il movimento di lotta», dice. «Perdo un amico capace di tutto per il sentimento che ci legava. Perdiamo un uomo che aveva il carattere di un leone e che aveva proiettato tutta la sua vita nella lotta per i diritti».