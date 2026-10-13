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È sotto choc la comunità di Siano per la morte di Grazia Botta, 21 anni, deceduta nella mattinata di venerdì all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino. La giovane era stata sottoposta la scorsa estate a un intervento di chirurgia bariatrica in una struttura sanitaria del Napoletano.

Grazia muore a 21 anni dopo l’intervento di bariatrica, si indaga su due ospedali

L’operazione, stando alle informazioni disponibili, si era svolta senza complicazioni e Grazia aveva fatto ritorno a casa. Nei giorni scorsi, però, alcune complicazioni hanno reso necessario un ricovero presso l’ospedale Fucito, dove il suo cuore ha smesso di battere per cause in corso di accertamento. Per diversi giorni i familiari hanno vissuto ore di apprensione, continuando a sperare in un miglioramento delle sue condizioni. Poi, nella mattinata di venerdì 9 ottobre, è arrivata la tragica notizia della sua morte.

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Il messaggio del sindaco Giorgio Marchese sui social: “Ci sono notizie che lasciano senza parole, dolori così grandi che nessuna parola può alleviare. A soli 21 anni, la giovane Grazia ha lasciato questa vita terrena, portando con sé sogni, speranze e un futuro ancora tutto da vivere. Cara Grazia, da lassù proteggi i tuoi cari, che dovranno imparare a convivere con un’assenza immensa, ma che porterà per sempre il tuo amore nel cuore.In questo momento di profondo dolore, mi stringo con affetto e commozione alla tua famiglia, a nome mio e dell’intera comunità di Siano, che partecipa con sincera vicinanza a questa perdita così ingiusta e prematura. Che il tuo sorriso possa continuare a illuminare il cammino di chi ti ha amata. Riposa in pace, dolce Grazia. Giorgio”.