Guerra in Ucraina, ritorsioni Europa-Russia: chiusi gli spazi aerei, coinvolta anche l’Italia

Anche l’Italia ha deciso di chiudere lo spazio aereo alla Russia: la decisione riguarda qualsiasi tipo di velivolo civile o militare che provenga da qualsiasi parte della Russia o che sia di una compagnia russa. Una decisione presa di comune accordo con gli altri membri dell’Ue come sanzione nei confronti di Putin e la sua decisione di aggredire l’Ucraina militarmente. “Il nostro spazio aereo sarà chiuso a tutti gli aerei russi, compresi i jet privati degli oligarchi”, ha poi aggiunto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“Stiamo chiudendo lo spazio aereo dell’Ue per i russi. Stiamo proponendo un divieto su tutti gli aeromobili di propriet àrussa, registrati o controllati dalla Russia”. Ha precisato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione assieme all’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell.

“Questi aerei non potranno più atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Ue. Ciò si applicherà a qualsiasi aereo posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da una persona fisica o giuridica russa. Quindi permettetemi di essere molto chiaro. Il nostro spazio aereo sarà chiuso a tutti gli aerei russi, compresi i jet privati degli oligarchi”, ha precisato.

L’Italia non volerà più in Russia, Mosca chiude lo spazio aereo a 36 Paesi

La Russia, in risposta alla chiusura dello spazio aereo europeo ai voli russi, ha vietato il sorvolo sui propri cieli alle compagnie aeree di 36 Stati, come rende noto l’Agenzia federale per il trasporto aereo. “Conformemente alle norme del diritto internazionale, in risposta al divieto degli Stati europei di operare voli di aeromobili civili operati da vettori aerei russi e/o registrati in Russia, è stata introdotta una restrizione all’esercizio di voli da parte di vettori aerei di 36 stati”, si legge nel messaggio.

Come specificato, le restrizioni riguarderanno i vettori aerei dei seguenti paesi: Austria, Albania, Anguilla, Belgio, Bulgaria, Isole Vergini Britanniche, Gran Bretagna, Ungheria, Germania, Gibilterra, Grecia, Danimarca (Groenlandia, Isole Faroe, Mare Territoriale ), Jersey, Irlanda, Islanda, Spagna, Italia, Canada, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Francia, Croazia, Repubblica Ceca, Svezia e Estonia.

La Farnesina agli italiani: “Lasciate la Russia. Pochi i voli ancora operativi”​

La Farnesina “raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d’affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia“. È quanto si legge sul sito Viaggiare sicuri del Ministero degli Esteri. Un annuncio che giunge dopo analoghe raccomandazioni inviate dagli Stati Uniti e altri Paesi europei.

“La chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa, a partire dal 27 febbraio, comporta cancellazioni di voli e sospensione del traffico aereo tra la Federazione Russa e i Paesi dell’Ue, inclusa l’Italia”, si legge sul sito Viaggiare Sicuri. “In considerazione di questa misura e di possibili ulteriori restrizioni nelle prossime ore, si raccomanda fortemente ai connazionali di informarsi sui requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri su questo sito e sui siti della rete diplomatico-consolare. In questo quadro, si raccomanda inoltre di posticipare tutti i viaggi verso la Federazione Russa”, prosegue la nota.

Inoltre, “i connazionali presenti nel Paese e in procinto di rientrare in Italia devono contattare tempestivamente la compagnia aerea di riferimento per informazioni su itinerari alternativi. Risultano tuttora attivi voli con scalo a Istanbul, Doha, Abu Dhabi e Dubai. Per raggiungere lo spazio Schengen via terra, sono disponibili bus da San Pietroburgo (Obvodnoy kanal 36, stazione pullman centrale) per Tallin, Estonia”, conclude la nota.