Paura a Capodimonte, centro scommesse rapinato: banditi in fuga

Ancora una rapina nell’area nord di Napoli. Un ennesimo raid avvenuto a Capodimonte e che ha visto come ‘obiettivo’ dei criminali un centro scommesse su Corso Amedeo di Savoia. Come riportato sulla pagina fb ‘Abitanti di Capodimonte e non’ “ieri sera intorno alle ore 22 abbiamo ricevuto una rapina. Un uomo armato di pistola e con casco per moto fa irruzione nel nostro centro scommesse. Minacciando i dipendenti alle casse con la semiautomatica prelevando circa 7 mila euro, 7 mila euro di sacrifici, di soldi incassati onestamente (tra cui di vincite da incassare oggi dai nostri clienti). Poi esce di corsa dalla sala, fugge con un complice in moto verso Via Santa Teresa degli Scalzi dileguandosi nel nulla. In sala erano presenti altre persone, amici e clienti che però e fortunatamente non si sono accorti di nulla perché è stato velocissimo”. Indagini al via per risalire all’identità dei responsabili.