Hashish e marijuana nascosti in 8 barattoli, arrestato dai Falchi a Napoli. Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in piazza Scipione Ammirato dove hanno rinvenuto 8 barattoli contenenti circa 280 grammi di marijuana, 2 panetti di hashish per circa 130 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’uomo, un 38enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.