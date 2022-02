False vaccinazioni e test anti-Covid, confermato l’arresto per la figlia del boss Bosti

E’ stato confermato l’arresto per Maria Bosti (figlia del boss dei Contini, Patrizio) e del marito Luca Esposito. La decisione del gip di Civitavecchia infatti è stata ribadita ieri dal gip di Napoli a cui erano stati trasferiti gli atti per competenza territoriale. I due furono fermati all’aeroporto di Fiumicino il 19 gennaio (leggi qui l’articolo) mentre si apprestavano a iniziare l’imbarco per Dubai. La coppia fu fermata perché in possesso di false certificazioni che ne attestavano l’avvenuta vaccinazione anti-Covid e l’esecuzione di tamponi molecolari che avevano dato esito negativo. I due facendo leva sulla appartenenza all’Alleanza di Secondigliano si sarebbero procurati, pagando medici compiacenti, false certificazioni di avvenuta vaccinazione nonché false certificazioni di test molecolare con esito negativo Covid 19 da utilizzare per potersi imbarcare su un volo diretto a Dubai.